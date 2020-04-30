Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu
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Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu

Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu
30.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:00

Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan ve çevredeki meyve bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Söndürme çalışması sırasında etkili olan sağanak yağmur da ekiplerin işlerini kolaylaştırdı.

Ağaköy Mahallesi'nde meyvelerin depolandığı tesisin plastik kasa ve ahşap paletlerin bulunduğu bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede soğuk hava deposunu saran ve çevredeki meyve bahçelerine sıçrayan alevler, kentin birçok bölgesinden görüldü.

SAĞANAK YAĞMUR DA ETKİLİ OLDU

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 50 itfaiye eri, 30 araçla yangına müdahalede bulundu. Ekipler alevlere müdahale ederken sağanak etkili oldu.

İtfaiye ekipleri, yoğun çabaları sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı. Soğuk hava deposu ile bahçelerde büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu

Kaynak: AA

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