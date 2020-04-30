Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan ve çevredeki meyve bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Söndürme çalışması sırasında etkili olan sağanak yağmur da ekiplerin işlerini kolaylaştırdı.