Bursa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
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Bursa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

25.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:42
Bursa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Eski Bursa Caddesi Kamburoğlu Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan Adem Pektez'den (62) haber alamayan komşuları kapıyı açan olmayınca polise haber verdi.

Eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Pektez'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk tespitlerine göre karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Pektez'in cenazesi, evdeki incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / H. Çetin Güler

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