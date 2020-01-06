Bursa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü
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Bursa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

06.01.2020 13:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:34
Bursa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü

'nın ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.


Orhangazi ilçesinden Büyükorhan'ın Düğüncüler Mahallesi'ne inşaatta çalışmak için gelen 67 yaşındaki ahşap işçisi , kaldığı evde ölü bulundu. Halil Acar'ı evde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi. Halil Acar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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