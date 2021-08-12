Bursa'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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Bursa'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Bursa'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Bursa'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Atatük Cadddesi'ndeki apart dairede Ali Zümbül (28) ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zümbül, tabancayla açılan ateş sonucu boynundan yaralandı.

Binadakilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Zümbül, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Zümbül'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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