Şiddetli yağış etkili oldu
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Şiddetli yağış etkili oldu

Anadolu Ajansı / Emrah Taş - Haberler | Güncel

Kestel ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Kestel ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

İlçede dün akşam başlayan yağış sabah etkisini artırdı.

Bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı. Şehit Mustafa Kurt Caddesi'nde bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Uludağ Caddesi'nde asfalt yol, yağışın etkisiyle yer yer dağıldı. Mandıras Alt Geçidi de sular altında kaldı.

Araç sürücüleri ve yayalar ulaşımda zorluklar yaşadı.

Şiddetli yağış etkili oldu
Şiddetli yağış etkili oldu
Şiddetli yağış etkili oldu
Şiddetli yağış etkili oldu
Şiddetli yağış etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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