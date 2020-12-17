Bursa'da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı (2)
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Bursa'da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı (2)

17.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:02
Bursa'da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı (2)

YANINDA EŞYALARIYLA CESEDİ BULUNDUBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan ve bulunması için arama çalışması yürütülen Fehmi Arık'ın (72) saat 15.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı.

YANINDA EŞYALARIYLA CESEDİ BULUNDU

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan ve bulunması için arama çalışması yürütülen Fehmi Arık'ın (72) saat 15.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Arık'ın bazı eşyalarının da yanında olduğu belirtildi. 


Bursa'da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı (2)
Bursa'da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı (2)
Bursa'da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN

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