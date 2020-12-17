Bursa'da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı (2)

YANINDA EŞYALARIYLA CESEDİ BULUNDUBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan ve bulunması için arama çalışması yürütülen Fehmi Arık'ın (72) saat 15.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı.

YANINDA EŞYALARIYLA CESEDİ BULUNDU

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan ve bulunması için arama çalışması yürütülen Fehmi Arık'ın (72) saat 15.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Arık'ın bazı eşyalarının da yanında olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN