Bursa'da, şapkası bulunan kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı (2)
17.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:02
YANINDA EŞYALARIYLA CESEDİ BULUNDUBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan ve bulunması için arama çalışması yürütülen Fehmi Arık'ın (72) saat 15.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı.
YANINDA EŞYALARIYLA CESEDİ BULUNDU
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan ve bulunması için arama çalışması yürütülen Fehmi Arık'ın (72) saat 15.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Arık'ın bazı eşyalarının da yanında olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN