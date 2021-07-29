Bursa'da saniyeler içerisindeki motosiklet hırsızlığı kameralara yansıdı
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Bursa'da saniyeler içerisindeki motosiklet hırsızlığı kameralara yansıdı

Bursa'da saniyeler içerisindeki motosiklet hırsızlığı kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da park halindeki motosikleti saniyeler içerisinde çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Bursa'da park halindeki motosikleti saniyeler içerisinde çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sahibi sahibi Ezgi Özdaş, 16 AES 643 plakalı siyah beyaz motosikletini evinin önüne park etti. Sabaha karşı saat 04.30 civarlarında sokakta bulunan hırsız, önce motosikleti gözüne kestirdi, sonra saniyeler içinde çalarak uzaklaştı. Sabah motosikletinin çalındığını fark eden Özdaş, hemen polise haber verdi. Nasıl çalındığını güvenlik kamerası kayıtlarına bakarak gören Özdaş, motorunu bıraktıktan sonra bir daha aynı yerde göremediğini, çalan kişinin bir an önce bulunmasını istediğini belirtti. - BURSA

Bursa'da saniyeler içerisindeki motosiklet hırsızlığı kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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