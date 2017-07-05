Bursa'da Saldırıda Ölen Avukat Toprağa Verildi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren avukat Özgür Aksoy, gözyaşlarıyla defnedildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren avukat Özgür Aksoy, gözyaşlarıyla defnedildi.
Aksoy için Gemlik Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Aksoy'un cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Burada dua edilip helallik alınmasının ardından, ayakta durmakta güçlük çeken anne Gülay ve eşi Çiğdem Aksoy, taziyeleri kabul etti.
Daha sonra Gemlik Asım Kocabıyık Camii'ne götürülen Aksoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Yeniköy Mahallesi'ne getirildi.
Yakınlarının isteği üzerine Yeniköy Camii'nde bir cenaze namazı daha kılındıktan sonra Aksoy'un naaşı, meslektaşı olan babası Ali Aksoy'un mezarının yanına defnedildi.
Törene, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, CHP Bursa milletvekilleri ile çok sayıda seveni katıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dün akşam saatlerinde, bir süre önce boşandığı eşi Emine D. ve avukatı Özgür Aksoy'u av tüfeğiyle yaralayan Musa G, ardından gittiği adliye binasında görevli polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit ettikten sonra yaşamına son vermişti.