Bursa'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede, akşam saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın yanı sıra dolu da etkili oldu.

Sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Giriş katta yer alan bazı dükkanları su bastı.

İlçenin Umurbey, Kurşunlu ve Engürücük bölgelerindeki zeytin ağaçları dolu yağışından etkilendi.

Yağış nedeniyle Bursa-İstanbul kara yolunda trafik sıkışıklıkları yaşandı, yollardaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut