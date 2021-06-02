Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

BURSA'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar gölü döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

BURSA'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar gölü döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte saat 10.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı. Bazı alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde bazı ev ve işyerlerini su bastı. Parke taşları yerinden sökülürken, yağış nedeniyle ağaçların dalları kırıldı.Gemlik ilçesinde de Serbest Bölge yolunda su taşkınları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi. Bir minibüs, sürücüsü sel nedeniyle yoldaki eğimi fark edemeyince yan yattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut