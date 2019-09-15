15.09.2019 18:57

Bursa'da renkli festival

Festivale Doğukan Manço damgasını vurdu

BURSA - Bu yıl altıncısı ve Bursa'da 2'ncisi gerçekleşen SKYCOLOR 5K festivaline Bursa'da yoğun katılım gerçekleşti. Festivalde koşucular rengarenk olurken, festivale Doğukan Manço damgasını vurdu.

ABD'den tüm dünyaya yayılan Color Sky 5K festivali, Bursa'da 2'nci kez gerçekleştirildi. Merkez Osmangazi ilçesi Botanik Park'taki etkinliğe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Her yaştan kesimin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, parkur boyunca belirlenen noktalarda katılımcıların üzerilerine gıda boyasıyla renklendirilmiş sarı, pembe, mor, yeşil renkte tozlar atıldı. Beyaz tişörtlerle koşuya başlayan katılımcılar, 5 kilometrelik parkuru geçerek rengarenk bir görünüme kavuştu. Adeta gök kuşağına dönen vatandaşlar, Doğukan Manço ile müziğin de tadını çıkarttı. Parkur sonunda festival alanında toplanan katılımcılar, müzik eşliğinde dans ederek birbirlerini boyamaya devam ettiler.

Kaynak: İHA