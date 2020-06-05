Bursa'da polisi şehit eden zanlının 16 suç kaydı çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da polisi şehit eden zanlının 16 suç kaydı çıktı

Bursa'da polisi şehit eden zanlının 16 suç kaydı çıktıBURSA'da, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan'ı (37) şehit eden T.A.?nın (40), kasten adam yaralama, gasp, hırsızlık gibi emniyette 16 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

05.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:01

Bursa'da polisi şehit eden zanlının 16 suç kaydı çıktı

BURSA'da, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan'ı (37) şehit eden T.A.?nın (40), kasten adam yaralama, gasp, hırsızlık gibi emniyette 16 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bugün adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin daha tutuklanmasıyla, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı ise 5'e çıktı.

Olay, pazar günü Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'inci Engin Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, taraflara biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Bu sırada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç, Erdal Bozkurt ve kavgaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan'a isabet etti.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, hastaneye kaldırıldı. 'Başına saçmalar isabet eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erman Özcan, 'Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu. Aynı hastanede tedaviye alınan Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç da kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Erdal Bozkurt'un ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla 22 kişi, suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı. Şehit polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi, pazartesi günü Orhangazi ilçesindeki Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, silahı ateşlediği belirlenen T.A. ile H.D. (22) ve E.U. (30) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. T.A.'nın olaydan önce kasten adam yaralama, gasp, hırsızlık gibi suçlardan emniyette 16 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi de bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.K. (27) ve Y. F. (20) tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5'e çıktı.

Bursa'da polisi şehit eden zanlının 16 suç kaydı çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle...
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Haber
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Adnan Menderes Hasan Polatkan Enis Berberoğlu
Magazin Hülya Avşar Fatma Girik Rafet El Roman Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Esenyurt Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Bursa'da polisi şehit eden zanlının 16 suç kaydı çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 15:02:13. #1.15#
title