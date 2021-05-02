Bursa'da park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu
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Bursa'da park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu

Bursa'da park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Emrah Taş - Haberler | Güncel

Bursa'nın Kestel ilçesinde, bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu.

Buluş Caddesi'nde, park halindeki plakasız bir otomobilden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Aracı kontrol eden ekipler, bagajda bir erkek cesedi olduğunu belirledi.

Aracın 20 gündür aynı yerde park halinde olduğu öğrenilirken, otomobil inceleme için çekiciyle otoparka götürüldü.

Cesedi bulunan kişinin kimliğinin ve nasıl öldüğünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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