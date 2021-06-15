Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da gece yarısı park halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Bursa'da gece yarısı park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Mahalleyi sokağa döken olayda can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.

Olay saat 01.30 sularında merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Küplüpınar Mahallesi Cenk sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre mahallelinin ortak park alan olarak kullandığı boş araziye aracını park eden Ş.M (45) vatandaşın otomobili gece yarısı bir anda alevlere teslim oldu.

Kısa sürede alevlerin aracı sardığı olaya müdahale etmek isteyen mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen görevliler yangını kısa sürede etkisiz hale getirdi. Mahalleyi sokağa döken araç yangınında can kaybının yaşanmaması herkese derin bir nefes aldırdı. - BURSA

Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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