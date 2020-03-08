Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada - Haber
Serkan Akbulut, İnegöl, Bursa, Güncel

Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kameradaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı, sürücülerden birinin hafif yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

08.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:11
Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı, sürücülerden birinin hafif yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Serkan Akbulut'un (23) kullandığı 16 KAF 13 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Ali Sevinç (22) yönetimindeki 16 KNG 65 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif yaralanan sürücü Serkan Akbulut, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobillerin çarpışma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Haber
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Haber
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Sadi Konuk Berkay Şahin Serenay Sarıkaya Nilperi Şahinkaya
Spor Okan Buruk İsmail Kartal Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 20:13:10. #1.15#