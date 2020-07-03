Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
03.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:01
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Hamidiye Mahallesi Park Caddesinde, Hacı Murat K. (51) yönetimindeki 33 R 6464 plakalı otomobil, Ahmet Y. (40) yönetimindeki 16 AER 830 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ahmet Y'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA