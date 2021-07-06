Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDUBursa'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu. Hafif ticari araç sürücüsü Özer Ulutaş ile birlikte otomobil sürücüsü Ömer Çimen (66) ve otomobilde bulunan Halil Kaygın ile Hasan Alkan hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ahsen Songül Çelik (30), Turgay Dinç (43) ve Bülent Akçam (38) ile birlikte otomobilde bulunan İsmail Eren (74) ve Mücahit Türe (67) ise yaralandı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Gemlik ve Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahsen Songül Çelik ve İsmail Eren, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey