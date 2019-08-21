Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü

21.08.2019 07:38

Bursa'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki gece kulübünde çalışanları evlerine götüren Murat Mutlu yönetimindeki 16 ZE 929 plakalı otomobil, Lefkoşa Caddesi'nde aynı gece kulübünde eğlenip çıktıktan sonra ters yöne giren Yusuf H. idaresindeki 35 AGG 623 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada araçtan fırlayan Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtığı iddia edilen Yusuf H'nin ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında araçtan indiği öğrenildi.

Mutlu'nun cesedi olay yeri incelemesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis, Yusuf H'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA