Bursa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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Bursa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
20.07.2020 03:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 03:13

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı'nda, Aycan Kısacık (29) yönetimindeki 16 SÇU 95 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Otomobildeki Kısacık, Mehmet Şahin (22) ve Mert Can Çoban olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, Burak Geçimli (22) ise araçta sıkıştı.

İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Geçimli, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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