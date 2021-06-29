Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde Hikmet Şahin Kent Hali yakınındaki ormanlık bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, ekiplerin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının ormanda ateş yakılması nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde durduklarını belirten Akın, "Arkadaşlarımız müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Çok küçük bir alan zarar gördü, olumsuz bir durum yok." dedi.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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