Bursa'da ormanın içindeki ahırda çıkan yangında 7 at telef oldu
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Bursa'da ormanın içindeki ahırda çıkan yangında 7 at telef oldu

18.12.2020 05:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 05:54
Bursa'da ormanın içindeki ahırda çıkan yangında 7 at telef oldu

Bursa'daki Atatürk Kent Ormanı'nda, atların bulunduğu ahırda çıkan yangında 7 hayvan telef oldu.

Bursa'daki Atatürk Kent Ormanı'nda, atların bulunduğu ahırda çıkan yangında 7 hayvan telef oldu.

Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe bölgesinde, Atatürk Kent Ormanı'nın içerisindeki Zihinsel ve Ruhsal Engelliler Derneğine ait alanda yer alan ahırda elektrik kablolarından yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyürken dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını, ormana yayılmadan söndürdü.

Ahırda bulunan 7 at telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 05:54:30. #1.15#
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