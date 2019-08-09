Bursa'da orman yangını

09.08.2019 18:42

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Fethiye, Selimiye ve Yeniköy mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alandan duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.

Ekipler, alevlere 5 yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Orhan Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı öğrenince hemen bölgeye geldiklerini söyledi.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü belirten Filiz, "Bir anda alevlendi. Yangının nasıl başladığına şimdi görevli arkadaşlarla bakacağız. Fethiye, Yeniköy ve Selimiye Mahallesi sakinleri de yangını söndürmek için yardımcı oluyor." diye konuştu.

Yangınla ilgili Bursa Valiliğinden açıklama yapıldı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yenişehir ilçesi Fethiye ve Selimiye mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda bugün saat 15.30 civarında çıkan yangına, 5 helikopter, yeterli sayıda araç, gereç ve personel ile müdahale edildiği belirtildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların katılımıyla yoğun ve etkili bir şekilde çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Yangın kısmen kontrol altına alınarak küçültülmüş olup, yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA