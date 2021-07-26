Bursa'da nikah memuru kendi kızının nikahını kıydı
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Bursa'da nikah memuru kendi kızının nikahını kıydı

İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Haberler | Yaşam

Bursa'da nikah memuru kendi kızının nikahını kıydı Bursa'nın İznik ilçesinde yüzlerce çiftin nikahını kıyan İznik Belediyesi'nde görevli nikah memuru Önder Öncü, bu kez kızının nikahını kıydı.

Bursa'da nikah memuru kendi kızının nikahını kıydı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yüzlerce çiftin nikahını kıyan İznik Belediyesi'nde görevli nikah memuru Önder Öncü, bu kez kızının nikahını kıydı.

İznik Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yapan Önder Öncü, kızı Ceren Öncü ve damadı Remzi Sargın'ın nikahlarını kıydı. Birçok çiftin nikahını kıyan Öncü, kızının nikahını da büyük bir heyecanla kıymakla kalmayıp duygulu anlar yaşadı. Göksupark Kır Düğün Salonunda gerçekleştirilen törene, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra gelin ve damadın yakınları katıldı.

Öncü, yaptığı açıklamada, böyle bir görevi yerine getirmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, "Bugün benim için özel bir gün. Görev yaptığım sürede sayısını bilmediğim nikah kıydım. Bugün de biricik kızımın nikahını kıyma görevi bana düştü. Kendimi ağlamamak için zor tuttum çok duygulandım. Böyle bir mutluluk her aile babasına nasip olmaz. Allah mutluluklarını daim etsin" ifadelerini kullandı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, genç çifte ve ailelerine mutluluk dilerken, "Değerli mesai arkadaşım çok heyecanlı. Umarım çiftimizin ve ailemizin tüm hayatları bu kadar tatlı heyecanla geçer" dedi.

Bursa'da nikah memuru kendi kızının nikahını kıydı
Bursa'da nikah memuru kendi kızının nikahını kıydı
Bursa'da nikah memuru kendi kızının nikahını kıydı
Bursa'da nikah memuru kendi kızının nikahını kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay

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