Bursa'da MÜSİAD yöneticilerinden Sevgi Evlerine ziyaret
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Bursa'da MÜSİAD yöneticilerinden Sevgi Evlerine ziyaret

Bursa'da MÜSİAD yöneticilerinden Sevgi Evlerine ziyaret
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Sevgi Evlerindeki çocukları ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Sevgi Evlerindeki çocukları ziyaret etti.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, konuklarına kurumun işleyiş ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay ise MÜSİAD'ın sadece iş dünyası ve iş hayatıyla ilgilenmediğini, sosyal politikalarla da ilgilendiğini bildirdi.

Sevgi Evlerindeki çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirten Alpay, "Burada gördüğümüz manzaradan çok memnun kaldık. Müdürlerimiz ve çalışan personel son derece ihtimamlı bir şekilde görevlerini yerine getiriyor. Kurumumuzla irtibatımız ve diyaloğumuz gelişerek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bursa'da MÜSİAD yöneticilerinden Sevgi Evlerine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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