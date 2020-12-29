Bursa'da motorlu kurye otomobile çarptı
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Bursa'da motorlu kurye otomobile çarptı

29.12.2020 09:28 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:32
Bursa'da motorlu kurye otomobile çarptı

Bursa'da motorlu kurye ana yolda otomobile çarptı.

Bursa'da motorlu kurye ana yolda otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki motosiklet, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine duramayarak E.K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışma neticesinde motosikletten düşen A.S. kazayı ufak sıyrıklarla kazayı atlattı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa'da motorlu kurye otomobile çarptı
Bursa'da motorlu kurye otomobile çarptı
Bursa'da motorlu kurye otomobile çarptı
Bursa'da motorlu kurye otomobile çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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