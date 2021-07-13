Bursa'da midibüs dereye uçtu: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan midibüs dereye uçtu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan midibüs dereye uçtu. Kazada midibüs sürücüsü Sebahattin Öztürk (46) yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sebahattin Öztürk yönetimindeki 16 S 6141 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Bedre Deresi'ne uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan Öztürk, itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öztürk, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla dereden çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz