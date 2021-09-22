Bursa'da Mahmut Tuncer'li sıra gecesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da Mahmut Tuncer'li sıra gecesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bursa'da Mahmut Tuncer'li sıra gecesi

Türkücü Mahmut Tuncer, Bursalılarla sıra gecesinde buluştu.

ŞANLIURFA (İHA) - Türkücü Mahmut Tuncer, Bursalılarla sıra gecesinde buluştu. Sanatçı sahne aldığı etkinlikte Türk Halk Müziği'nin en sevilen parçalarını dinleyiciler için seslendirdi.

Sosyal medya fenomeni ciğerci Ali Koçak, Şanlıurfa'nın sıra gecesi kültürünü Bursa'ya taşıdı. Urfa'nın meşhur yemekleri, yöresel kıyafetleri ve sevilen türkülerinin yer aldığı gecede konuklar halk oyunlarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Sıra gecesinde sahne alan Mahmut Tuncer türküleriyle Bursalıları coşturdu.

Sıra gecesi kültürünü Bursa'daki işletmelerinde gelenek haline getirmek isteyen Ali Koçak, 'Urfa'nın meşhur sıra gecesini Bursa'mıza taşımaktan mutluyuz. Halkımızın yoğun ilgisi de bizi çok mutlu ediyor. Bizi yalnız bırakmayarak türküleriyle gecemize renk katan usta sanatçımız Mahmut Tuncer'e ve tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz.' dedi. - BURSA

Bursa'da Mahmut Tuncer'li sıra gecesi

Bursa'da Mahmut Tuncer'li sıra gecesi

Bursa'da Mahmut Tuncer'li sıra gecesi

Bursa'da Mahmut Tuncer'li sıra gecesi

Bursa'da Mahmut Tuncer'li sıra gecesi

Bursa'da Mahmut Tuncer'li sıra gecesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Mustafa Destici Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da Mahmut Tuncer'li sıra gecesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:32:05. #1.17#