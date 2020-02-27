Bursa'da lodos evin duvarlarını yıktı

27.02.2020 18:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:51

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle 3 katlı binanın teras kısmındaki beton duvar yan binanın üzerine yıkıldı.



Edinilen bilgiye göre, Güllüce Mahallesi Ocaklı yolu üzerinde 3 katlı binanın teras katına sonradan örülen gaz beton tuğlalar şiddetli lodosun etkisiyle yanda bulunan binanın üzerine düştü. İki binada da maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında yoldan geçen kimsenin olmaması tehlikenin büyümesini önledi. Olay yerine itfaiye zabıta ve jandarma ekipleri geldi. Yıkılma riski bulunan diğer tuğla ve pencereler de itfaiyenin müdahalesi ile yıkılarak tehlikeli durum ortadan kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA