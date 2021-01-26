Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada
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Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada

26.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:23
Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada

BURSA'da şiddetli lodos nedeniyle evlerin çatısı uçtu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

BURSA'da şiddetli lodos nedeniyle evlerin çatısı uçtu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların uçan çatılardan kaçma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa Valiliği tarafından önceki gün vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıldığı şiddetli lodos, kentte etkili oldu. Saatteki hızı 50 kilometreye çıkan lodos fırtınası nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi'nde lodos nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçup, kaldırıma düştü. Yoldan geçen bir vatandaş, çatının altında kalmaktan son anda kaçarak, kurtuldu.

Osmangazi ilçesinde de iki kişinin yürüyerek geçtiği sırada bir binadan uçan çatı, lüks otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. 2 olay anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada
Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada
Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada
Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada
Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada
Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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