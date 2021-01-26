Kuvvetli lodos bazı iş yerlerinin çatılarını uçurdu (2)
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Kuvvetli lodos bazı iş yerlerinin çatılarını uçurdu (2)

26.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:17

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos sırasında sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatılarının uçması sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos sırasında sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatılarının uçması sonucu bir kişi yaralandı.

Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki Otosansit Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.

Çevreye yayılan parçalar, çok sayıda iş yeri ve araçta hasara, bir kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Bunun üzerine bölgeye itfaiye, zabıta, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Sanayi sitesinde güvenlik önlemi alan ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.

Kuvvetli lodos bazı iş yerlerinin çatılarını uçurdu (2)
Kuvvetli lodos bazı iş yerlerinin çatılarını uçurdu (2)
Kuvvetli lodos bazı iş yerlerinin çatılarını uçurdu (2)
Kuvvetli lodos bazı iş yerlerinin çatılarını uçurdu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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