Bursa'da Kumaş Deposunda Yangın

Bursa'da, kumaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mümin Şen'e ait Demirtaş Mahallesi Barbaros Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın zemin katında bulunan kumaş deposundaki malzemeler iddiaya göre çocukların attığı torpille alev aldı.

Depodan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 4 itfaiye aracı depoyu saran alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Depo tamamen kullanılamaz hale geldi.