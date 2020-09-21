Bursa'da tedbirler hiçe sayılarak çekilen korona halayına polis baskını
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Bursa'da tedbirler hiçe sayılarak çekilen korona halayına polis baskını

Dünya genelinde ve Türkiye'de yeniden salgının hızla yayılma başlamasıyla tekrardan tedbirler alınmaya başlansa da buna uymayan vatandaşlar oluyor. Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayarak düğünde halay çeken gruba polis para cezası kesti.

21.09.2020 09:22 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:10

Yurt genelinde artan vaka sayısına ve yapılan uyarılara rağmen vatandaşlar bu uyarılara fazla dikkate almamaya devam ediyor. Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan düğün sahipleri ile düğünde maske takmayan 4 kişiye, toplamda 13 bin 50 lira ceza kesildi.

DEVRİYE ATAN POLİS EKİPLERİ FARKETTİ

Devriye görevi yapan polis ekipleri, Ulus Mahallesi Uzun Hasan Sokak'ta düğün yapıldığını görmesi üzerine, düğünü sonlandırarak vatandaşları maske ve mesafe ile son alınan kararlar hususunda uyardı.

Düğün sahiplerinin kurallara riayet etmediğini ve halay çektiğini tespit eden ekipler, 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza yazdı. Ayrıca maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'da tedbirler hiçe sayılarak çekilen korona halayına polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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