Telefona gelen mesaj ortalığı karıştırdı! Kızların sevgili kavgası kamerada

Bursa'da arkadaşlarını da yanına alan genç kız, sevgilisine mesaj attığını iddia ettiği kızı parkta yakaladı. İkili arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, kızların kavgası anbean kameralara yansıdı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesi Teoman Özalp Parkında meydana geldi. İddialara göre sevgilisine başka bir kız tarafından mesaj gelince sinir krizi geçiren genç kız, yanına aldığı arkadaşlarıyla birlikte mesaj atan kızı parkta yakaladı.

KAVGA CEP TELEFONU İLE KAYIT ALTINA ALINDI

Burada ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer kişiler de karışınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kızların kavgası anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAÇ BAŞA KAVGA ETTİLER

Görüntülerde iki kızın saç başa kavga ettiği görülürken, olay yerinde bulunan diğer kişilerin kavgayı izlediği dikkatten kaçmadı. Daha sonra diğer kişilerin de kavgaya müdahil olmasıyla birlikte olayın daha da büyüdüğü görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı