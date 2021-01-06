Telefona gelen mesaj ortalığı karıştırdı! Kızların sevgili kavgası kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Telefona gelen mesaj ortalığı karıştırdı! Kızların sevgili kavgası kamerada

06.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:53

Bursa'da arkadaşlarını da yanına alan genç kız, sevgilisine mesaj attığını iddia ettiği kızı parkta yakaladı. İkili arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, kızların kavgası anbean kameralara yansıdı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesi Teoman Özalp Parkında meydana geldi. İddialara göre sevgilisine başka bir kız tarafından mesaj gelince sinir krizi geçiren genç kız, yanına aldığı arkadaşlarıyla birlikte mesaj atan kızı parkta yakaladı.

KAVGA CEP TELEFONU İLE KAYIT ALTINA ALINDI

Burada ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer kişiler de karışınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kızların kavgası anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da kızların sevgili kavgası kameralara yansıdı

SAÇ BAŞA KAVGA ETTİLER

Görüntülerde iki kızın saç başa kavga ettiği görülürken, olay yerinde bulunan diğer kişilerin kavgayı izlediği dikkatten kaçmadı. Daha sonra diğer kişilerin de kavgaya müdahil olmasıyla birlikte olayın daha da büyüdüğü görüntülere yansıdı.

Telefona gelen mesaj ortalığı karıştırdı! Kızların sevgili kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
BÜYÜK RESİM KURSU: Eskiden kavgalar ''kız'' meselesi yüzünden çıkardı. Anlaşılan şimdi ''erkek'' meselesi yüzünden de çıkmaya başlamış. Allah size akıl-fikir, anne babanıza da ecir-sabır ihsan eylesin. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GECELERİN YARGICI: BUNLAR BÜYÜYECEKTE YUVA KURACAK HEMİ VAH Kİ NE VAH
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
ALPEREN: anne babaları yokmu bu gençlerin
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Telefona gelen mesaj ortalığı karıştırdı! Kızların sevgili kavgası kamerada - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 11:22:14. #1.14#
title