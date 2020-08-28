Bursa'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı Bursa'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta duran TIR'a çarpmamak için manevra yapan başka bir TIR yolcu minibüsüne, minibüs ise önünde duran otomobile çarptı.

Bursa'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta duran TIR'a çarpmamak için manevra yapan başka bir TIR yolcu minibüsüne, minibüs ise önünde duran otomobile çarptı. Zincirleme kazada minibüs sürücüsü Özcan Arslan (30) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yalova-Bursa Karayolu, Yeniköy Kavşağı'nda meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne giden Fatih Yazıcı (38) yönetimindeki 16 VN 961 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Savaş'ın (38) kullandığı 77 BD 599 plakalı TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan TIR, sol şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Özcan Arslan yönetimindeki 34 PJ 2981 plakalı minibüse çarptı. Minibüs ise çarpmanın etkisiyle önünde duran 34 AR 3240 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Özcan Arslan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Arslan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Orhangazi-Yalova yolundan trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA