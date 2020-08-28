Bursa'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı

Bursa'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta duran TIR'a çarpmamak için manevra yapan başka bir TIR yolcu minibüsüne, minibüs ise önünde duran otomobile çarptı.

28.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:19

Bursa'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta duran TIR'a çarpmamak için manevra yapan başka bir TIR yolcu minibüsüne, minibüs ise önünde duran otomobile çarptı. Zincirleme kazada minibüs sürücüsü Özcan Arslan (30) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yalova-Bursa Karayolu, Yeniköy Kavşağı'nda meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne giden Fatih Yazıcı (38) yönetimindeki 16 VN 961 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Savaş'ın (38) kullandığı 77 BD 599 plakalı TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan TIR, sol şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Özcan Arslan yönetimindeki 34 PJ 2981 plakalı minibüse çarptı. Minibüs ise çarpmanın etkisiyle önünde duran 34 AR 3240 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Özcan Arslan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Arslan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Orhangazi-Yalova yolundan trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Cinsellik
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu Dünya
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak Ekonomi
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar Güncel
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
'Maske tak' uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı Dünya
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı Güncel
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını...
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Hafta sonu Adana'da, 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
Hafta sonu Adana'da, 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti
Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Valiliğin adını kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı
Valiliğin adını kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Atı kamyonete bağlayan sürücüye ceza yağdı
Atı kamyonete bağlayan sürücüye ceza yağdı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fatih Dönmez Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Hande Erçel Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Türk Çocuk Milli
Şu an buradasınız: Bursa'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 14:19:21. #1.15#
title