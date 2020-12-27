Son dakika haber... Bursa'da kaza: 1 yaralı
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Son dakika haber... Bursa'da kaza: 1 yaralı

27.12.2020 08:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 08:31

Son dakika haberi: Bursa'da kaza: 1 yaralı Bursa'da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Bursa'da kaza: 1 yaralı

BURSA - Bursa'da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Olay merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 VF 614 İzmir istikamet seyir halindeyken, 34 BUV 669 plakalı kamyonet yandan TIR'a çarptı.

Kazanın şiddeti ile çarpışma sonucu direksiyon başında sıkışan kamyonet şöförü Recep E. olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Uludağ Üniversite hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Son dakika haber... Bursa'da kaza: 1 yaralı
Son dakika haber... Bursa'da kaza: 1 yaralı
Son dakika haber... Bursa'da kaza: 1 yaralı
Son dakika haber... Bursa'da kaza: 1 yaralı
Son dakika haber... Bursa'da kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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