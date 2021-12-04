Bursa'da kayalıklarda mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı - Haberler
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Bursa'da kayalıklarda mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kayalıklarda mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı Bursa'da 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak orada mahsur kalan köpek, açlıktan ve susuzluktan ölmek üzereyken nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

KELES, BURSA (İHA) - Bursa'da kayalıklarda mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

BURSA - Bursa'da 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak orada mahsur kalan köpek, açlıktan ve susuzluktan ölmek üzereyken nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

Olay, Keles'in Kocakovak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden Mustafa Güneş'e ait olan köpek, 3 gün boyunca evine geri dönmedi. Dün akşam bir vatandaş, köyün yüksek kesimlerinde kalan kayalık bölgeden havlama sesi duyarak durumu Mustafa Güneş'e bildirdi. Kayalıkların olduğu bölgeye giden Güneş, 3 gündür kayıp olan köpeğin kendi hayvanı olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve NAK Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, 50 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlanıp, 7 metre sonra bir kayanın üzerinde mahsur kalan köpeğe ulaşmak için nefes kesen bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Halat yardımıyla uçuruma ulaşan ekipler, mahsur kalan köpeği alarak yukarı çıkarttı. 3 gündür aç ve susuz kalan köpeğin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan köpeğe mama ve su verildi. Daha sonra sahibi Mustafa Güneş'i gören köpeğin heyecanı ise duygulandırdı. Öte yandan nefes kesen kurtarma operasyonu kameralar tarafından görüntülendi.

Bursa'da kayalıklarda mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

Bursa'da kayalıklarda mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

Bursa'da kayalıklarda mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

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