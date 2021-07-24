Bursa'da kanyonda düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kanyonda düşerek ayağından yaralanan kişi kurtarıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kanyonda düşerek ayağından yaralanan kişi kurtarıldı.
Sadağı Kanyonu'na gezinti için arkadaşlarıyla giden Emre Gün (38), dengesini kaybederek kayalık bölgede düştü.
Ayağından yaralanan Gün'ün arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen AKUT, BAKUT, Orhaneli Belediyesi, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri, Gün'ü kurtardı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gün, Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Sak