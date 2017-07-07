Bursa'da Kadın Kuaföründen "Peruk" Hırsızlığı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kadın kuaföründen 60 bin lira değerinde peruk, çıt çıtlı takma saç, saç perçemi, ham saç ve elektronik eşya çaldığı belirlenen zanlı, yakalandı.



4 Temmuz'da Kuruçeşme Mahallesi'ndeki kadın kuaföründen 40 takma saç perçemi, 30 peruk, 30 çıt çıtlı takma saç, 10 bin kaynak saç, 10 kilo ham saç ve elektronik eşyalar çalındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuaförden 60 bin lira değerinde malzeme çaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.



MOBESE kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Ümit K'nin (22) Nalbantoğlu Mahallesi'nde, bir elektronik eşya dükkanının camını kırarak hırsızlık yaptığını tespit etti. Kuafördeki hırsızlık olayının da zanlısı olduğu belirlenen Ümit K, düzenlenen operasyon ile yakalandı.



Ümit K'nın, emniyetteki ifadesinde, çaldığı televizyonu sattığını söylediği öğrenildi.



Bunun üzerine gözaltına alınan alıcılar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.



Ümit K. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.