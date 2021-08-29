Bursa'da kaçak sikke ele geçirildi
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Bursa'da kaçak sikke ele geçirildi

Bursa'da kaçak sikke ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kaçak sikke operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak sikke operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına giden şikayet üzerine başlatılan operasyonda, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri üç adrese baskın yaptı. Baskında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 25 adet sikke ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda Ç.D., Ö.G. ve A.H.I. isimli üç şahıs tespit edildi. Operasyonlarda sikkelere de el koyuldu. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan zanlılardan A.H.I. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Ç.D. ve Ö.G. de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere müzeler müdürlüğüne teslim edilerek, devlet envanterine kazandırılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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