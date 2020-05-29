Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu 2 bin litre mazot ele geçirildi
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Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu 2 bin litre mazot ele geçirildi

Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu 2 bin litre mazot ele geçirildiBURSA'da kaçak akaryakıt satışı yaptığı belirlenen bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin litre mazot ele geçirildi.

29.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:47

Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu 2 bin litre mazot ele geçirildi

BURSA'da kaçak akaryakıt satışı yaptığı belirlenen bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin litre mazot ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin kaçak akaryakıt satışı yaptığı yönündeki istihbaratının ardından iş yerini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 2 bin litre kaçak mazot üretildiği tespit edilirken, santrafiş olarak tabir edilen pompaya da el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan R.A. isimli şahıs hakkında da 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu 2 bin litre mazot ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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