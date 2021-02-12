Son dakika haberleri: Bursa'da izinsiz gösteriye 8 gözaltı
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Son dakika haberleri: Bursa'da izinsiz gösteriye 8 gözaltı

12.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:54
Son dakika haberleri: Bursa'da izinsiz gösteriye 8 gözaltı

Son dakika haberine göre BURSA'da, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için izinsiz olarak toplanan ve aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BURSA'da, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için izinsiz olarak toplanan ve aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi, Setbaşı'nda öğle saatlerinde toplanan izinsiz göstericilere, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan, aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 kişi, gözaltına alınarak, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 8 kişinin işlemleri sürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Mehmet İNAN/ BURSA - 


Son dakika haberleri: Bursa'da izinsiz gösteriye 8 gözaltı
Son dakika haberleri: Bursa'da izinsiz gösteriye 8 gözaltı
Son dakika haberleri: Bursa'da izinsiz gösteriye 8 gözaltı
Son dakika haberleri: Bursa'da izinsiz gösteriye 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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