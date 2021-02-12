Son dakika haberleri: Bursa'da izinsiz gösteriye 8 gözaltı

Son dakika haberine göre BURSA'da, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için izinsiz olarak toplanan ve aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BURSA'da, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için izinsiz olarak toplanan ve aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi, Setbaşı'nda öğle saatlerinde toplanan izinsiz göstericilere, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan, aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 kişi, gözaltına alınarak, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 8 kişinin işlemleri sürüyor.

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HABER: Mehmet İNAN/ BURSA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı