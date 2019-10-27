27.10.2019 14:20

Bursa'da ilginç gelin konvoyu...Trafik kilitlendi herkes onlara baktı

Yok böyle gelin alma

Bisikletli gelin damat bir ömür boyu mutluluğa pedalladı

BURSA - Bursa'da yeni evlenen bisiklet tutkunu çift bisiklet ile gelin arabası yaptı. Gelin almanın ardından gelin ve damadında bisiklet kullandığı konvoy, arkadaşlarının da eşlik etmesiyle Bursa'dan Bilecik'e hareket etti.

Bilecik'te yaşayan Volkan Gür ile Bursa'da yaşayan Rabia Gür geçen yıl yürütülen 'el ele elden ele 81 ile' sloganıyla yürütülen 'Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi' kapsamında geçen yıl tanıştı. Rabia'nın, Volkan Gür'ün şehrine bayrağı teslim etmesiyle tanışan çift, daha sonra farklı organizasyonlarda birlikteliklerini pekiştirdi. Ardından Gür, çifti evlenmeye karar verdi. Bursa'da dünya evine giren çiftin nikahını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaparken, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey ise, şahitliğini yaptı. Nikah töreni ve kınanın ardından gece şehir turu atan çift, sabah saatlerinde damadın yaşadığı şehre gitmek için yola çıktı.

Bisiklet ile 5 saatte varacaklar

Öte yandan gelinin ve damadın arkadaşlarının da konvoya katıldığı yaklaşık 25 bisikletli erken saatlerde gelin almanın ardından Nilüfer ilçesi Orhaneli Kavşağı'ndan Bilecik'e gitmek için yola çıktı. 100 kilometrelik yolu Gür çifti, bisikletlerle 5 saatte varmaya planlıyor.

Volkan Gür, "Bizim tanışmamız bisikletle oldu. Bundan yaklaşık 1 sene önce Muğla'da bayanların başlattığı 'Türk bayrağını elden ele, ilden ile' programında tanıştık. Sonrasında bisikletle birliktelik sayesinde düğünümüzü de bisiklet ile yapmaya karar verdik. Buradan Bilecik 100 kilometre. Bisikletlerle gideceğiz. 5 saate Bilecik'e bisikletlerle varmayı düşünüyoruz. Biraz heyecanlıyız. Güzel bir program olacak" dedi.

Gelin Rabia Gür ise, "Egzozlu araçlar kullanmak yerine biz her zaman bisikleti kullanıyoruz. Tanışmamız bisiklet sayesinde olmuştu. Şehirlerine Türk bayrağını teslim ettim. Grubun içerisinde Volkan da vardı. Bu şekilde beraber turlar düzenleyerek, birlikteliğimizi pekiştirdik. Hayalimizi gerçekleştirdik ve konvoyumuz bisiklet ile oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA