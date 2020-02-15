Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

15.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:34
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'nın ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Nurullah Acar yönetimindeki 16 AEU 981 plakalı otomobil, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde karşı yönden gelen 'ın (28) kullandığı 16 Y 0889 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Ceylan (28) ile diğer otomobilde bulunan Sena Acar (2), Elif Acar (31) ve Ferdi Gündüz (24) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, iki otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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