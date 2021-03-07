Son dakika haber... İki gündür kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu
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Son dakika haber... İki gündür kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu

07.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:03

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Atlas Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yürüyüş yapanlar, otomobilin içinde hareketsiz kişiyi görünce jandarmaya durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, camını kırıp kapısını açtıkları 16 AKH 186 plakalı otomobildeki kişinin Caner Kurt (35) olduğunu belirledi.

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Kurt'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

5 Mart'ta çalıştığı Çalı Mahallesi'ndeki fabrikadan otomobiliyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan Caner Kurt için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Çalı Mahallesi'nde dün arama yapan 50 kişilik ekip, herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Son dakika haber... İki gündür kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu
Son dakika haber... İki gündür kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu
Son dakika haber... İki gündür kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu
Son dakika haber... İki gündür kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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