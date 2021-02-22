İki arkadaş özgün tasarımla "Kaplumbike" adını verdikleri motosiklet üretti
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İki arkadaş özgün tasarımla "Kaplumbike" adını verdikleri motosiklet üretti

22.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:16

Bursa'da, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde tornacı olarak çalışan Yusuf Kula ve endüstriyel elektrik işiyle uğraşan Alihan Yılmaz, "Kaplumbike" adını verdikleri özgün tasarımlı bir motosiklet imal etti.

Bursa'da, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde tornacı olarak çalışan Yusuf Kula ve endüstriyel elektrik işiyle uğraşan Alihan Yılmaz, "Kaplumbike" adını verdikleri özgün tasarımlı bir motosiklet imal etti.

Bir internet sitesinde değişik tasarımlarda motosikletler gören iki arkadaş, çapa motoruyla çalışan ve sadece 60 kilogram ağırlığında olan motosikleti, 1,5 ayda torna dükkanında yaparak çalıştırdı.

Gövde kısmında, "vosvos" ve "kaplumbağa" olarak da anılan Volkswagen marka klasik otomobillerin çamurlukları kullanılan motosiklet, saatte 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.

"Kaplumbike" adını verdikleri motosiklet için patent başvurusunda bulunmaya hazırlanan gençlerden 23 yaşındaki Yusuf Kula, AA muhabirine, yurt dışındaki örnek tasarımlardan esinlenerek çalışmaya başladıklarını anlattı.

En güzelini yapmak için günlerce uğraştıklarını belirten Kula, şöyle konuştu:

"Motosikletin kupa kısmı için 'vosvos' çamurluğundan kalıp hazırlandı ve fiber malzeme ile yapıldı. Kupayı fiberden döktürdük ve üzerini siyaha boyadık. Kaplumbağaya benzediği için 'Kaplumbike' koyduk. İnsanların alışık olmadığı bir araç yaptığımız için çok dikkati çekti. Aracımız çok fazla ilgi gördü. Nasıl yaptığımızı sordular. Atölyemizi ziyaret edenler oldu."

Kula, bundan sonraki süreçte motosikletin elektrikle çalışan modelini üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Alihan Yılmaz (24) ise motosikletin benzinli, 4 zamanlı içten yanmalı motorla çalıştığını aktardı.

Motosikletin tek kişilik olduğu bilgisini veren Yılmaz, "Aracın bazı parçalarını Türkiye'den, bazılarını ise Çin ve Almanya'dan temin ettik. Motosikletimiz yaklaşık 60 kilogram ağırlığında." dedi.

İki arkadaş özgün tasarımla 'Kaplumbike' adını verdikleri motosiklet üretti
İki arkadaş özgün tasarımla 'Kaplumbike' adını verdikleri motosiklet üretti
İki arkadaş özgün tasarımla 'Kaplumbike' adını verdikleri motosiklet üretti
İki arkadaş özgün tasarımla 'Kaplumbike' adını verdikleri motosiklet üretti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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