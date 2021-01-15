Bursa'da pompalı dehşeti! Araç içinde saldırıya uğrayan iki arkadaş hayatını kaybetti

Bursa'da park halindeki otomobilin içinde oturan iki arkadaş, henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı ise olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da park halindeki otomobilin içinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde yan yolda park halindeki 16 LV 550 plakalı Şahin marka aracın içinde saat 20.15 sıralarında yaşandı. Henüz kimlikleri belli olmayan iki arkadaş araç içinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sürücü direksiyon başında, arkadaşı ise kapıdan dışarı çıkmak isterken yere yığıldı.

İKİ ARKADAŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede iki arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet şeridi çeken polis, olay yerinde inceleme başlattı. Katil zanlısı ise silah seslerini duyarak olay yerine gelen trafik polisi tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı