Bursa'da Hocailyas Ortaokulu'nun 550'nci Yılı Kutlandı

Bursa'da Kümbetli Mektep adıyla Hocailyaszade Mehmet Çelebi tarafından 1468 yılında kurulan Hocailyas Ortaokulu'nun 550'nci yılı kutlandı.

Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan okulun müdürü Hülya Ayvaz, ellerindeki bilgi ve belgelere göre okulun 550 yıllık bir eğitim yuvası olduğunu söyledi.

Hocailyas Ortaokulu'nun köklü bir okul olduğunu vurgulayan Ayvaz, "Bu eğitim kurumunun temellerinin 550 yıl önce atılması ve günümüze kadar gelebilmesi gerçekten çok gurur verici. Hocailyas'ı sonsuza kadar yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mefail Hızlı da Bursa'da tarih boyunca yüzlerce okul açıldığını ancak Hocailyas Ortaokulu'nun bir fenomen olduğunu söyledi.



Bu okulun herhangi bir kademesinde bulunmanın ve hizmet etmenin bir gurur kaynağı olduğunu belirten Hızlı, "550 yıl Osmanlı'dan günümüze intikal etmiş mekteplerden kesintisiz olarak ve adı halen kurucusunun adıyla yad edilen bir başka mektep yok. İnşa etmek önemlidir ama ihya etmek daha önemlidir. Yani bir şeyi yapmak önemli ama onu yaşatmak onun devamlılığını sağlamak hakikaten zordur." diye konuştu.

Hızlı, okulun Hocailyaszade Mehmet Efendi Vakfı tarafından 1468 yılında yapıldığını aktararak, "İstanbul 1453 yılında fethedildi. Okul ise İstanbul'un fethinden 15 yıl sonra açılmış. Yani yeni bir çağın başladığı dönemde o heyecanla açılmış okullardan biridir. Fatih döneminden günümüze miras kalan bir okuldan, mektepten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulu asıl yapan kişinin Hocailyaszade'nin oğlu Hoca Mehmed Muhyiddin olduğunu aktaran Hızlı, şunları kaydetti:



"Güzide, Türkiye'de ve Anadolu'da eşi olmayan bir okuldan bahsediyoruz. Bunu bilerek söylüyorum. O kadar çok araştırdım ki Türkiye'de bu şekilde başka bir okul yok. Yapıldığı tarihten itibaren deprem gibi olağanüstü haller olmadığı sürece kesintiye uğramadan günümüze tek gelen tek mektep. Böyle bir mektebin geçmişiyle ilgili bilgilerin geleceğe aktarılacağı bir kitaba da ihtiyacı var."

Okuldan 1967 yılında mezun olan Muhsin Özyıldırım ise okulun, eski Bursa'nın en merkezi yeri Hanlar ve Çarşı diye adlandırılan bölgenin hemen kıyısında yer alan çok nadide bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.



Özyıldırım, "UNESCO'ya aday olabilecek nitelikte 550 yıllık bir okuldan bahsediyoruz. Ne mutlu bize ki, böyle bir okulun mensubu, mezunu olmuşuz. Bursa'nın eskileri böyle kıymetli ve tarihi okullara çocuklarını bilerek gönderirlerdi. Benim ailemde Hocailyas Okulu'nda okumuş 10 kişi var." dedi.



Geceye, okuldan mezun olan eski öğrenciler de aileleriyle katıldı.

Kaynak: AA