Bursa'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler O.A, S.E. ve A.Ş'nin, farklı zamanlarda ilçede 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

Şüphelilerin saklandıkları adresleri tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda O.A, S.E. ve A.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Hande Yener Yusuf Güney
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Alper Yılmaz Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 16:47:32. #1.15#

title