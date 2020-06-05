Bursa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, büfe, cami ve mobilya firmasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, büfe, cami ve mobilya firmasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak şüphelilerin eşkalini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, A.S, O.A. ve R.H'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı. Kaynak: AA