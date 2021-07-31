Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı

Bursa'da hırsızlık yapmak için bir eve giren şahıs, evdeki küçük kız çocuğu tarafından fark edildi. Sandalye ile küçük kıza saldıran şüpheli, evden kaçmaya çalıştığı sırada mahalleli tarafından yakalanıp dövüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı vatandaşların elinden zor aldı.