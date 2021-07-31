Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı
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Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da hırsızlık yapmak için bir eve giren şahıs, evdeki küçük kız çocuğu tarafından fark edildi. Sandalye ile küçük kıza saldıran şüpheli, evden kaçmaya çalıştığı sırada mahalleli tarafından yakalanıp dövüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı vatandaşların elinden zor aldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli mahallesinde edinilen bilgiye göre bir eve giren hırsızı, o sırada evde bulunan küçük kız çocuğu fark etti.

SANDALYE İLE SALDIRDI

Kız çocuğu bağırmaya başlayınca sandalye ile kız çocuğuna saldıran hırsız, hemen geldiği yerden hızlıca kaçtı. Mahalleli sesleri duyunca hemen hırsızın peşinden gitti. Mahalleli tarafından kovalanan hırsız, kısa sürede yakalandı.

Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı

SOKAKTA DÖVDÜLER

Öfkeli vatandaşlar, şahsı dövdü. Olay yerine gelen ekipler, hırsızı mahallelinin şiddetinden kurtararak polis merkezine götürdü. Hırsızlık şüphelisi şahsın evden ziynet eşya ve yüzük çaldığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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